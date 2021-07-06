В Брестской области в День Независимости родились 18 детей

Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Представители организации РОО "Белая Русь" посетили сегодня Брестский областной родильный дом и поздравили молодых мам, чьи дети появились на свет в День Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

В области 3 июля родились 11 мальчиков и семь девочек. В Бресте в этот день появились на свет девять малышей. Для новорожденных и их мам представители "Белой Руси" приготовили презенты: цветы и текстильные принадлежности, которые понадобятся на первых порах. Небольшую церемонию с учетом антиковидных мер провели в фойе областного роддома. Гости поздравили женщин с радостным событием в их жизни и вручили подарки.

"Родились новые граждане, которым мы будем передавать свои традиции и порядки. Хочется пожелать им крепкого здоровья, пусть будут успешными, счастливыми, приносят радость не только своим родителям, но и всем жителям нашей республики. И многих-многих лет жизни", - пожелал председатель областной организации "Белая Русь" Петр Пойта.

Этот День Независимости Александра Андросова запомнит навсегда, потому что впервые стала мамой. "Непередаваемые ощущения, дочку назвали Ариной. Однозначно для нее этот день будет праздником вдвойне, - считает брестчанка. - Спасибо огромное врачам и персоналу. Они за нами ухаживают, поддерживают. Мы для них самое главное: я и моя девочка, как и другие женщины со своими детьми".

У Ирины Хомич 3 июля родился второй ребенок. "Родился здоровенький, очень симпатичный. Еще не назвали его. Приедем домой, муж увидит сына - и определимся с именем. Несомненно, нашему мальчику повезло с днем рождения", - сказала она.

В Брестском областном роддоме с начала года родились 2522 ребенка, в том числе 1305 мальчиков. Есть 28 двоен и одна тройня. Самый крупный малыш появился на свет весом 5500 г, самый крохотный - 800 г. "Немного позже женщины вступают в период беременности, однако повторнородящих достаточно много, меньше их не становится. В январе-июне в роддоме наметилась тенденция увеличения родов. По сравнению с первым полугодием 2020-го родилось на 24 ребенка больше", - заметил заместитель главного врача областного роддома Александр Приходько.

С рождением детей молодых мам поздравил и депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко. Он отметил, что поддержка материнства и детства остаются в приоритете. "По всем направлениям стараемся законодательно закрепить нормы, чтобы больше поддержать матерей и детей. Не забываем и об отцах. Например, в обновленном Трудовом кодексе появилась статья об их поддержке. В стране шире отмечают День отца", - добавил парламентарий.-0-