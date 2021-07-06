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Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

06.07.2021 13:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Курган Славы" прошло торжественное собрание в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. Награды сотрудникам ГАИ вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

В мемориальном комплексе сегодня собрались около 50 сотрудников ГАИ Минской области, чтобы услышать слова поздравления и благодарности за свою службу от руководителей органов местной исполнительной власти, получить награды за высокие результаты в работе. "Специфика работы в органах внутренних дел особенная. Госавтоинспекция призвана 24 часа в сутки сохранять жизнь и здоровье граждан на дорогах страны. Сотрудники этой структуры ежедневно работают с правонарушителями, предупреждают дорожно-транспортные происшествия и всегда могут прийти на помощь гражданам. Вы честные, порядочные, человечные и профессионалы своего дела. Это не моя оценка, а граждан, которым вы постоянно оказываете помощь", - сказал Иван Кубраков.

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

С праздником присутствующих поздравил и председатель Миноблисполкома Александр Турчин. "Ваша работа сопряжена с немалыми трудностями и опасностями. Каждый из вас - пример мужества и самоотдачи, решительности и выносливости. Символично, что сегодня мы собрались в таком знаковом для каждого белоруса месте - у "Кургана Славы". Он воплощает собой справедливость, а это то, что каждый участник дорожного движения ждет от инспектора ГАИ. Профессионализм, тактичность, неравнодушие - те качества, которые сполна присущи сотрудникам этого ведомства", - сказал губернатор.

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области
Александр Турчин

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Александр Турчин также отметил, что во многом сотрудникам дорожно-патрульной службы выполнять обязанности помогают современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы, доступ к информационным базам. В том числе и служебный транспорт, поэтому в честь юбилейной даты автопарку ГАИ Минской области сегодня подарили 19 новых автомобилей Geely.

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Госавтоинспекторы и в праздники, и в будни работают для обеспечения законности, правопорядка и безопасности. Специалистов, добившихся наиболее высоких результатов в служебной деятельности, наградили сегодня нагрудными знаками "За выдатную службу", "За адзнаку" и "Выдатнiк ДАI". Некоторые из присутствующих отмечены благодарностями от министра внутренних дел и председателя Миноблисполкома. Среди них - начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД подполковник милиции Евгений Ильюшенок, который работает в сфере 15 лет. "Посторонних людей в Госавтоинспекции нет, потому что работа достаточно тяжелая. Те, кто не выдерживает ненормированного рабочего графика, ранних подъемов и редких выходных, - уходят. Наша работа - это еще и выезды на смертельные ДТП, где видишь боль и горечь людей, потерявших близких. Порой сложно, но сил придает понимание, что ты все же помогаешь большинству сохранять жизни, а также семья и вот такие награды, которые показывают, что силы не потрачены зря, а отданы на полезное дело", - рассказал он.

Кубраков вручил награды сотрудникам ГАИ Минской области

Во время церемонии также состоялось возложение цветов к подножию монумента "Курган Славы".-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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В мемориальном комплексе сегодня собрались около 50 сотрудников ГАИ Минской области, чтобы услышать слова поздравления и благодарности за свою службу от...
 
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