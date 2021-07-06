Новый пункт регистрации транспорта начал работу в Минске

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый пункт регистрации транспорта сегодня начал работу в Большом Стиклево. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Новый пункт регистрации расположен возле МКАД по адресу Большое Стиклево, 83. Место выбрано для создания наиболее комфортных условий водителям, проживающим в близлежащих районах", - рассказали в ГАИ.

Торжественное открытие состоялось утром. Красную ленточку перерезал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

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