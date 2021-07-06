ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый пункт регистрации транспорта начал работу в Минске

06.07.2021 15:59 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый пункт регистрации транспорта сегодня начал работу в Большом Стиклево. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Новый пункт регистрации расположен возле МКАД по адресу Большое Стиклево, 83. Место выбрано для создания наиболее комфортных условий водителям, проживающим в близлежащих районах", - рассказали в ГАИ.

Торжественное открытие состоялось утром. Красную ленточку перерезал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Первые посетители уже оценили новый пункт регистрации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Новый пункт регистрации расположен возле МКАД по адресу Большое Стиклево, 83. Место выбрано для создания наиболее комфортных условий водителям, проживающим в...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by