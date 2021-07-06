ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве изъяли из продажи кондитерские изделия ненадлежащего качества

06.07.2021 16:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве изъяли из продажи кондитерские изделия ненадлежащего качества. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых предприятий в продаже были обнаружены кондитерские мучные изделия "Марцелик с изюмом" и "Грильяжное" украинского производства. "По результатам проверки установлено, что эта продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности: при производстве продукции использовалась заявленная в маркировке недопустимая для этого вида продукции пищевая добавка - антиокислитель Е223 (пиросульфит натрия)", - рассказали в инспекции.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время проверки одного из частных торговых предприятий в продаже были обнаружены кондитерские мучные изделия "Марцелик с изюмом" и "Грильяжное" украинского...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Новый пункт регистрации транспорта начал работу в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by