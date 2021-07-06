В Витебской области количество интернет-магазинов за 5 лет выросло почти вдвое

Источник материала: БелТА

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области за последние пять лет количество интернет-магазинов выросло почти в два раза, сообщила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович.

Всего в регионе зарегистрировано 848 интернет-магазинов. Стремительному развитию рынка электронной торговли наряду с доступностью и мобильностью интернет-коммуникаций способствовала и эпидситуация. Кроме того, Витебская область неизменно занимает лидирующие позиции среди регионов по удельному весу безналичных платежей в объеме розничного товарооборота, из года в год демонстрируя положительную динамику по этому показателю. Если в 2010 году на долю расчетов населения банковскими картами приходилось менее 10%, то сегодня уже 48,6%, а это второй показатель в стране, отметила Ирина Левкович.

Несмотря на непростую эпидситуацию, продолжает развиваться традиционная торговая инфраструктура с учетом современных тенденций и предпочтений покупателей. За январь - май прирост торговых площадей составил 18 тыс. кв.м. В результате обеспеченность торговыми площадями в Витебской области выросла до 789 кв.м из расчета на 1 тыс. жителей (общереспубликанский показатель - 610 кв.м). Значительный вклад в прирост этого показателя обеспечили открывшийся в конце февраля в Витебске строительный гипермаркет "Материк" площадью почти 10 тыс. кв.м, вторая очередь торгового центра "ТриО", а также предприятия различной формы собственности, которые ввели в эксплуатацию 22 магазина в Оршанском, 36 - в Полоцком районе, 23 торговых объекта в Новополоцке.

Сегодня торговая инфраструктура Витебской области включает около 14 тыс. объектов различных форматов, в том числе 6,7 тыс. магазинов.

В январе - мае в Витебской области цены на основные социально значимые товары выросли в меньшей степени, чем в других областях страны, констатировала сенатор. Согласно статистическим данным, индекс потребительских цен сложился на уровне 104,7%, это самый низкий темп роста среди регионов, добавила она. "Как член Совета Республики должна отметить, что вопрос ценовой стабильности на потребительском рынке находится в зоне пристального внимания не только соответствующих госорганов. Постоянно мониторинг ценовой ситуации во всех регионах страны ведут представители депутатского корпуса, Федерации профсоюзов Беларуси", - подчеркнула Ирина Левкович.-0-