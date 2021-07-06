Нарушения пропускного режима и требований пожарной безопасности выявлены в детсадах и школах Гомельской области

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили ряд недостатков при исполнении законодательства о создании безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждениях образования региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В некоторых детских садах и школах областного центра, Добрушского, Лоевского и Речицкого районов установлены нарушения пропускного режима. К примеру, в Речице не было дежурных на посту в яслях-садах №№ 6, 7 и 17. Руководство дошкольных учреждений ненадлежащим образом контролировало вопросы нахождения в зданиях посторонних людей и предметов, отметили в прокуратуре.

В учреждениях образования Светлогорского, Жлобинского, Чечерского и Гомельского районов не было запирающих устройств на калитках. Это способствовало беспрепятственному входу посторонних людей на территорию как во время, так и вне учебного процесса.

В ряде учебных заведений не выполнялись требования пожарной безопасности: в неисправном состоянии были системы автоматической пожарной сигнализации и огнетушители, добавили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуроры районов вынесли пять предписаний, внесли три представления, а также направили в районные исполнительные комитеты пять информационных записок.

Для устранения выявленных нарушений в регионе и недопущения их в дальнейшем прокуратура области направила информационную записку начальнику главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета. Рассмотрение актов надзора взято на контроль.-0-