ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нарушения пропускного режима и требований пожарной безопасности выявлены в детсадах и школах Гомельской области

06.07.2021 17:23 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области выявили ряд недостатков при исполнении законодательства о создании безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждениях образования региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В некоторых детских садах и школах областного центра, Добрушского, Лоевского и Речицкого районов установлены нарушения пропускного режима. К примеру, в Речице не было дежурных на посту в яслях-садах №№ 6, 7 и 17. Руководство дошкольных учреждений ненадлежащим образом контролировало вопросы нахождения в зданиях посторонних людей и предметов, отметили в прокуратуре.

В учреждениях образования Светлогорского, Жлобинского, Чечерского и Гомельского районов не было запирающих устройств на калитках. Это способствовало беспрепятственному входу посторонних людей на территорию как во время, так и вне учебного процесса.

В ряде учебных заведений не выполнялись требования пожарной безопасности: в неисправном состоянии были системы автоматической пожарной сигнализации и огнетушители, добавили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуроры районов вынесли пять предписаний, внесли три представления, а также направили в районные исполнительные комитеты пять информационных записок.

Для устранения выявленных нарушений в регионе и недопущения их в дальнейшем прокуратура области направила информационную записку начальнику главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета. Рассмотрение актов надзора взято на контроль.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для устранения выявленных нарушений в регионе и недопущения их в дальнейшем прокуратура области направила информационную записку начальнику главного управления...
 
Новости дня
Новости регионов
 
МБРР направил на капремонт и модернизацию двух школ в Лепельском районе 1,14 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by