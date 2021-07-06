Старинную винокурню в Дрогичинском районе выставили на торги за Br29

Источник материала: БелТА

6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Здание главного корпуса спиртзавода в агрогородке Закозель Дрогичинского района выставлено на торги 6 августа за одну базовую величину, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела организации аукционов и конкурсов комитета "Брестоблимущество" Анна Офицерова.

Построенная в 1906 году винокурня имеет статус историко-культурной ценности, это часть усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв.м считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Характерная особенность здания - отсутствие декоративных элементов. Большую часть фасада занимают высокие арочные окна, благодаря которым обеспечивалось естественное освещение производственных помещений.

Собственник объекта КСУП "Племенной завод "Закозельский" пытается продать винокурню уже не первый год. Сейчас начальная цена продажи лота - одна базовая величина (1 БВ - Br29). Кроме самого здания спиртзавода, победитель торгов получит право аренды земельного участка площадью более 33 соток сроком на 50 лет. На нем можно разместить не только промышленное производство, но и административные, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания.

На торги 6 августа впервые выставляется еще один памятник историко-культурного наследия - нежилое трехэтажное здание по ул. Советских Пограничников, 23, в Бресте. Площадь строения с мансардным этажом составляет 269,7 кв.м. Стартовая цена продажи - Br255,2 тыс. По условиям торгов победитель должен будет провести в предусмотренные сроки реставрацию (реконструкцию) объекта в соответствии с генпланом Бреста и градостроительным проектом детального планирования исторической части города.

На состоявшихся сегодня электронных торгах, организованных комитетом "Брестоблимущество", из девяти выставленных объектов продано четыре. Так, фермерское хозяйство в Ивацевичском районе приобрело здания двух телятников экспериментальной базы "Майск". Индивидуальный предприниматель из Малориты купил котельную в райцентре, а житель Дрогичинского района стал владельцем бани за одну базовую. Всего от продажи неиспользуемой госсобственности в бюджет поступит Br92,2 тыс.-0-