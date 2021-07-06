Жители Витебской области смогут обучиться уходу за малоподвижными и лежачими родственниками

Источник материала: БелТА

6 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В территориальных центрах социального обслуживания населения (ТЦСОН) Витебской области смогут обучить родственников и волонтеров уходу за прикованным к постели человеком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника комитета по труду, занятости и социальной защиты Витебского облисполкома Вера Астапенко.

Комитет по труду, занятости и социальной защите уделяет внимание организации ухода за гражданами, находящимися на постельном режиме. Обучение этому уже прошло на базе ТЦСОН Оршанского района, где практические мастер-классы и лекции провели сотрудники международного общественного объединения "Взаимопонимание". "Помощь людям, прикованным к постели из-за болезни или возраста, - это и есть обеспечение качества жизни человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. А качество возможно в том случае, когда работают профессионалы. В Оршанском ТЦСОН на безвозмездной основе уже прошло обучение по проекту "Индивидуальная помощь и уход" объединения "Взаимопонимание", который реализуется при поддержке немецкого фонда. В центре соцобслуживания с желающими получить новые знания и навыки работала тренер по кинестетикс. На занятии она уделила внимание психологии общения с тяжелобольными гражданами, рассказав о подходах к тем, кто не хочет бороться за жизнь и помогать себе, а также тем, кто осуществляет за ним уход. Во время урока поговорили и о проблеме пролежней, их профилактике. Затем тренер познакомила обучающихся перемещению и передвижению маломобильных и лежачих пациентов, в том числе с использованием дополнительного подручного оборудования", - рассказала Вера Астапенко.

Все практические навыки слушатели смогли отработать на практике в парах. Принявшие участие в обучении работники ТЦСОН и заинтересованные родственники больных людей получили сертификаты о повышении квалификации.

Подобные обучающие практические семинары будут проходить и в других районах. Вера Астапенко отметила, что объединение "Возрождение" в первую очередь работает с малолетними узниками, но опыт, который его сотрудники передадут работникам центров соцобслуживания, пригодится всем, кто ухаживает за родными, вынужденными придерживаться постельного режима. Уже готовы принять социальную образовательную эстафету в Новополоцке, где как раз проживают бывшие малолетние узники. Заявки на обучение поступят и от ТЦСОНов области, там будут проводить уроки ухода за маломобильными и лежачими людьми.-0-