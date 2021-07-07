Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске Госавтоинспекция 10 июля проведет традиционную акцию по безопасному дорожному движению "День открытых дорог", сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

На площади Победы в Витебске сотрудники ГАИ развернут масштабную интерактивную площадку. Все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и лично убедиться, как важно быть внимательным на дороге.

Витебчане смогут попробовать свои силы в аттракционах: "Пьяные очки", "Пьяный руль", "Ручное регулирование", "Кресло безопасности". У гостей праздника будет возможность прокатиться на машине для картинга, пройти оборудованную препятствиями велотрассу, а также проверить себя на меткость в интерактивном тире. Среди заданий, представленных на площадке, будут и те, что прививают полезные навыки. Юные и взрослые участники акции смогут пройти курс начинающего спасателя и научиться оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Наиболее активным участникам праздника за ловкость и скорость вручат памятные сувениры. А самые везучие испытают удачу в розыгрыше одного из двух сертификатов на бесплатное обучение в автошколе. И никого не оставит равнодушным традиционное выступление служебного пса из Департамента охраны, который не понаслышке знает, что значит выдержка и сила воли, ведь ему не раз приходилось становиться центром внимания и излюбленной моделью для совместного селфи.

Мальчишки и девчонки, а также их родители смогут побывать на выставке ретроавтомобилей, посидеть за рулем служебного авто или мотоцикла ГАИ и представить себя участниками гонки за правонарушителем, уходящим от машины ДПС.

Для юных витебчан на площади будут доступны детские аттракционы, веселые аниматоры будут вовлекать ребятню в подвижные игры. Детишки смогут примерить на себя образ супергероя или сделать "тату" с помощью аквагрима, а также перекусить и утолить жажду на фудкорте.

Акция стартует в 14.00. Организаторы приглашают всех желающих.-0-