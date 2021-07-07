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Дорожную разметку сегодня будут наносить на семи участках в Минске
07.07.2021 08:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на улицах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: проезд Каролинский, ул. Чюрлениса, ул. Семашко, ул. Неманская, ул. Ротмистрова, ул. Веры Хоружей, ул. Уборевича.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.
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