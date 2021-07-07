Дорожную разметку сегодня будут наносить на семи участках в Минске

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня будут наносить на улицах Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: проезд Каролинский, ул. Чюрлениса, ул. Семашко, ул. Неманская, ул. Ротмистрова, ул. Веры Хоружей, ул. Уборевича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-