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В Витебской области заготовлено более 384 тыс. т травяных кормов первым укосом

07.07.2021 09:33 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области первым укосом заготовили более 384 тыс. т травяных кормов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Первый укос многолетних трав в Витебской области продолжается в большинстве районов. На 7 июля скосили травы на 190,5 тыс. га. Это 91% намеченного плана. За кормозаготовительный период необходимо скосить 210 тыс. га засеянных травами площадей.

С первым этапом зеленой жатвы справились Верхнедвинский, Витебский, Глубокский, Оршанский, Толочинский и Поставский районы. Вскоре они будут готовы приступить ко второму укосу. Остальные районы продолжают заготовку многолетних трав для пополнения кормового фонда хозяйств.

Травяных кормов для крупного рогатого скота заготовили более 384 тыс. т. В пересчете на условную голову скота средний показатель по области равен 9,33 ц кормовых единиц. Превысили среднеобластной уровень в заготовке кормов Верхнедвинский, Дубровенский, Лиозненский, Оршанский, Полоцкий, Поставский, Толочинский районы. Здесь заготовлено более 10 ц кормовых единиц на условную голову скота.

Весь травяной корм пойдет на сенаж. Отчасти из-за благоприятных погодных условий за прошедший период удалось заготовить более 70 тыс. т сена (в 2020 году за такой же период заготовили 58 тыс. т). На сегодня заготовлено 24 тыс. т силоса. Его объем будет пополнен за счет кукурузы, которую начнут собирать после созревания культуры.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Первый укос многолетних трав в Витебской области продолжается в большинстве районов. На 7 июля скосили травы на 190,5 тыс. га. Это 91% намеченного плана. За...
 
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