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ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"

07.07.2021 10:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" совместно с Национальным олимпийским стадионом "Динамо", Минским городским исполнительным комитетом и телеканалом "Беларусь 5" организовали фан-зону А Football FEST. Любители футбола получили возможность размещаться прямо на газоне стадиона "Динамо", чтобы с большого экрана наблюдать матчи ЕВРО-2020 и просто приятно проводить время.-0-

Фото Егора Павлющика

ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
ФОТОФАКТ: Минчане смотрят чемпионат Европы по футболу на стадионе "Динамо"
 
Теги: Минск
 
 
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Любители футбола получили возможность размещаться прямо на газоне стадиона "Динамо", чтобы с большого экрана наблюдать матчи ЕВРО-2020 и просто приятно проводить...
 
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