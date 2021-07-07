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В Молодечно 9 июля будет временно ограничено движение

07.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 9 июля будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"9 июля с 10.00 до 12.00 в Молодечно на ул.Строителей запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на участке ул.Строителей от ул.Ф.Скорины до ул.Б.Хмельницкого будет временно ограничено", - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция Молодечно просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция Молодечно просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной...
 
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