Трудоустройство человека с ограниченными возможностями и снос старых домов - Соловей провел прием граждан

Источник материала: БелТА

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трудоустройство гомельчанки с ограниченными физическими возможностями, снос старых домов по ул.Полесской, установки запрещающего дорожного знака на участке у кафе обсуждались сегодня на приеме граждан, который провел председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

К губернатору с просьбой о помощи обратилась 28-летняя девушка, которая после аварии в 2018 году получила инвалидность, сейчас передвигается в коляске. До ДТП гомельчанка работала в одном из банков кассиром кассового обслуживания. Девушка прошла курс реабилитации и в октябре 2020-го восстановлена в должности, однако наниматель принимает приказы об ее устранении. "Апеллируют к тому, что я на коляске могу нанести ущерб имуществу, хотя в банке создана доступная среда. Есть три решения суда, все в мою пользу. В документах указано, что я могу выполнять любую работу, я же согласна на любую должность. Сама езжу на машине, самостоятельно передвигаюсь на коляске. Везде видишь, как государство старается создать равные условия, внедряются новые методы, проводится социализация, а мы с нанимателем не можем найти решения", - поделилась гомельчанка.

"Решим этот вопрос", - заверил Геннадий Соловей. В беседе с руководителем банка обсудили сроки - до понедельника. Вопрос остается на контроле.

Девушка поблагодарила местные органы власти за помощь, которую ей оказали ранее - установили подъемник в доме, где она живет.

Владельцы домов по ул.Полесской областного центра интересовались сроками сноса строений. "Извещения на снос приходили в 2011 и 2016 годах. Люди готовились. Потом все прекратилось. Полесским домам больше 100 лет, в них невозможно жить", - описала ситуацию гомельчанка.

Губернатор поручил в ближайшее время организовать совещание, на котором будут проработаны варианты решения вопроса.

Представители одного из кафе несогласны с установкой знака "стоянка запрещена с 7.00 до 18.00". "Мы сделали для посетителей парковку, но после появления знака ею воспользоваться нельзя", - посетовал обратившийся.

Как пояснил начальник УГАИ УВД облисполкома Андрей Гаркуша, в часы пик на этом участке автомобили не могут разъехаться. Поблизости в шаговой доступности есть другие парковки. "Возможно ли скорректировать время?" - предложил заявитель. После приема Геннадий Соловей выехал на место и было принято положительное решение об изменении времени действия запрета.

Поднимались на приеме и другие вопросы. По каждому даны конкретные поручения.-0-