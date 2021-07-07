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Маркевич проведет выездной прием граждан 9 июля в Могилеве
07.07.2021 12:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич проведет выездной прием граждан 9 июля в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.
Прием пройдет в филиале Белорусской государственной академии музыки в Могилеве с 11.00 до 13.00. Запись ведется по телефону: 8 (0222) 62-68-14.-0-
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Прием пройдет в филиале Белорусской государственной академии музыки в Могилеве с 11.00 до 13.00. Запись ведется по телефону: 8 (0222) 62-68-14.
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