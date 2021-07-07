Источник материала: БелТА

Беловежская пуща, как и положено заповедным лесам, хранит много тайн. Одну из них - как в этих местах жили древние люди - раскрыли ученые и реставраторы, создав Археологический музей под открытым небом. В его обстановку гармонично вписалось празднование вечера на Ивана Купалу. Как и сотни лет назад, на берегу реки Правая Лесная пылал костер, а в ее воды красавицы опускали венки. Вместе с сотнями гостей праздник отметили и корреспонденты БЕЛТА.













Даже тем, кто побывал в пуще впервые, найти дорогу к Археологическому музею было легко. К нему от главного входа в национальный парк вереницы людей шли пешком или ехали на велосипедах. Такой интерес публики приятно удивил организаторов: все-таки вечер буднего, а не выходного дня. Да и место для празднования Купалья выбрали новое.





"На Царской поляне в основном проводим фестивали, в поместье Деда Мороза устраиваем зимние праздники. Археологический музей - олицетворение того, как зарождались славянские культура и традиции. Праздник Купалья колоритно вписался в архитектуру музея. Честно признаюсь: не ожидали такого количества гостей. Вероятно, это связано с тем, что все больше людей задумываются о нашей истории, корнях. Еще недавно не было такого повышенного интереса к народным праздникам. У нас многогранная и самобытная культура. Такие праздники должны быть: они показывают миру особенность белорусов", - подчеркнул генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый.





Отметить купальский вечер собрались жители окрестностей, Каменца, Жабинки, Бреста и других городов. Так же поступили Татьяна и две Натальи. После работы девушки сели в машину и поехали в пущу. "В Бресте негде посетить такое мероприятие, а это же так интересно приобщиться к той культуре, которая была раньше. В городе постоянно куда-то торопишься, а здесь можно отдохнуть, насладиться природой, разгрузиться от суеты. Решили провести вечер с пользой", - поделились девушки.





Первым делом брестчанки сплели купальские венки и отправились изучать окрестности музея, то и дело останавливаясь для эффектного фото. "Классная идея провести праздник в таком месте. Была здесь, когда музей еще строился, очень понравился. Думаю, если все сделают, как задумывалось, это место будет привлекать туристов", - считает одна из подруг.













К слову, купальский венок может потягаться с дорогими дизайнерскими украшениями: в этот вечер его хочет заполучить каждая красавица. Окружив мастериц, девочки, девушки и женщины спрашивали о лайфхаках плетения. Вот парочка из них. Наши предки считали, что в венок нужно вплести 12 растений. Его основа может быть из веточек березы, потому что у славян она считалась девичьим деревом.

"Обязательно был папоротник - символ праздника. Ведь все хотели отыскать "папараць-кветку" и стать счастливыми. Желательно было сплести пышный венок, скрывающий глаза, чтобы нельзя было рассмотреть лица красавицы", - отметила сотрудница Археологического музея Татьяна Денисюк. Женщина добавила, что не стоило брать колючие растения. По венкам гадали, и никто не хотел себе чего-то колючего в жизни.





Дети и взрослые с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, водили хороводы и веселились у купальского костра. Можно было угоститься шашлыками, ухой, блинами и другими пущанскими лакомствами.

"Про мероприятие узнали из интернета. Решили приехать, потому что в нашем городе много лет не проводят Купалье. Впечатления хорошие, много людей. Венок сплели дочери, она поучаствовала в конкурсе. Ребенок доволен, все хорошо", - рассказала жительница Жабинки Татьяна.

















Еще одной точкой, которая могла бы поспорить в популярности с палаткой пущанских угощений, стал мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок. Если думаете, что он заинтересовал только детей, то глубоко ошибаетесь. С энтузиазмом купалок из двух скрещенных веточек, лоскутков и ниток мастерили даже суровые с виду мужчины. Такую незамысловатую куколку опускали в реку, чтобы она унесла все горести и печали. На самом деле, хороший психологический прием: мало кто откажется от такой возможности.









"Славянские куклы-мотанки были игровыми, обереговыми и обрядовыми. Последние делали на Купалье, они несли серьезный смысл. Купалка - кукла одного дня. Ее сделали, и до полуночи она должна была уплыть вниз по реке, унеся с собой проблемы человека", - пояснила методист Каменецкой районной клубной системы Елена Комарова.





Куколок можно было смело отправлять на выставку народного творчества - такими яркими и оригинальными они получились. Очень заметной вышла мотанка у 15-летней Златы и 17-летнего Глеба. В нее ребята вложили всю свою фантазию. "Интересно заниматься тем, что делаешь первый раз. Было очень забавно. Делали куклу все вместе. Весело и круто провели время", - рассказали ребята.





Кульминацией вечера стал розжиг большого костра. После этого девочки, девушки и женщины опустили свои венки в реку. Воды Правой Лесной унесли вдаль и куклы-мотанки. И конечно, гости искали заветную "папараць-кветку". Ее обладательнице организаторы подарили сертификат на туристические услуги. А чем не счастье - отдыхать в удовольствие?

























Фото Вадима Якубенка,

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