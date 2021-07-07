В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Радиальной с Переходной до 18.00 не будет работать светофорный объект. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

До 16.00 отключат светофоры на перекрестке улицы Корженевского, 39.

С 12.30 до 15.30 отключат светофоры и на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-