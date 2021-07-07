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В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры
07.07.2021 13:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Радиальной с Переходной до 18.00 не будет работать светофорный объект. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома
До 16.00 отключат светофоры на перекрестке улицы Корженевского, 39.
С 12.30 до 15.30 отключат светофоры и на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
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