Уборку озимого ячменя начали в Брестской области

Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области приступили к уборке зерновых колосовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Уборочная страда в регионе началась на неделю позже прошлогоднего. Комбайны традиционно стартовали с полей с озимым ячменем. На 7 июля убрано почти 11% площадей при средней урожайности 49,5 ц/га. Всего под этой культурой занято 6,7 тыс. га - почти на 20% больше, чем в прошлом году.

"Зерно озимого ячменя в основном идет на фураж. В прошлом году культура показала высокую урожайность. Поскольку это первый свежий концентрированный корм для скота, решили увеличить посевы", - пояснил зампред облсельхозпрода.

По оценкам специалистов, в целом озимый ячмень вырос неплохой. Так, в Ивановском районе на круг собирают 65,6 ц, в Брестском - более 51 ц. По темпам уборки лидируют Дрогичинский и Каменецкий районы, где убрана уже треть площадей с этой культурой.

Параллельно хозяйства ведут уборку семенников многолетних трав и завершают молотить озимую сурепицу.

К массовой уборке в регионе планируют приступить во второй половине июля. Ожидается, что к тому времени созреют рапс и остальные зерновые культуры. В этом году в регионе на 12% уменьшили посевы озимого тритикале и на столько же увеличили площади под пшеницей и ячменем. Всего аграриям предстоит убрать около 340 тыс. га зерновых.-0-