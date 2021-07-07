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ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах

07.07.2021 13:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Браслав /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе на южном берегу озера Снуды расположена возвышенность, известная как гора Маяк. Это название появилось после того, как в начале прошлого века геодезисты построили на вершине триангуляционную вышку, которую местные жители ошибочно приняли за маяк. Сегодня на ее месте находится беседка, из которой открывается вид на озеро Снуды, а также на расположенное по соседству Струсто.-0-

Фото Андрея Покумейко

ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах
 
 
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В Браславском районе на южном берегу озера Снуды расположена возвышенность, известная как гора Маяк.
 
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