ФОТОФАКТ: Гора Маяк на Браславских озерах

Источник материала: БелТА

7 июля, Браслав /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе на южном берегу озера Снуды расположена возвышенность, известная как гора Маяк. Это название появилось после того, как в начале прошлого века геодезисты построили на вершине триангуляционную вышку, которую местные жители ошибочно приняли за маяк. Сегодня на ее месте находится беседка, из которой открывается вид на озеро Снуды, а также на расположенное по соседству Струсто .-0-

Фото Андрея Покумейко











































