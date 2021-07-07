ФОТОФАКТ: Летний отдых на озере Струсто

Источник материала: БелТА

7 июля, Браст /Корр. БЕЛТА/. Озеро Струсто расположено в 4 км от Браслава и относится к бассейну реки Друйка. На его берегах расположены сразу несколько деревень: Струсто, Кезики, Михеевцы. Площадь озера составляет примерно 13 кв.км, а максимальная глубина - 23 м. Озеро является частью национального парка "Браславские озера", поэтому здесь действует режим охраны. Разбивать палатки, жечь костры можно только на туристических стоянках. Заготовка грибов и ягод допускается только в личных целях. Уничтожение древесной и кустарниковой растительности запрещено.-0-

Фото Андрея Покумейко



































