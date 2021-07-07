"Гродно Азот": в цехе АКиКАС осуществляются пусковые операции

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В цехе азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси ОАО "Гродно Азот" в настоящий момент осуществляются пусковые операции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В период пуска/остановки агрегатов азотной кислоты происходит кратковременное увеличение содержания NO2 в отходящих газах. Диоксид азота представляет собой газ красно-бурого цвета, поэтому присутствие его в отходящих газах даже в незначительных количествах окрашивает их в желтый цвет, - отмечается в сообщении. - Значение допустимого выброса NO2 в отходящих газах, в том числе для режимов пуска и остановки, установлено в комплексном природоохранном разрешении, выданном территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании детальных расчетов и прогнозов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ".

В пресс-службе предприятия также добавили, что контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра с момента остановки цеха АКиКАС в усиленном режиме осуществляет санитарная лаборатория ОАО "Гродно Азот". Превышений установленных нормативов не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, сегодня на гродненском предприятии около 11.25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. Причины случившегося выясняются.-0-