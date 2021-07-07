РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

Источник материала: БелТА

Запредельная скорость, опасные рейды, погони по оживленным трассам и даже задержание преступников - это не анонс очередного блокбастера или описание одного съемочного дня из жизни киноактера, а всего лишь привычные будни сотрудников ГАИ. Об их работе не прочитаешь в лаконичной и выверенной сводке дорожно-транспортных происшествий, да и сами герои редко рассказывают, что происходит на дежурствах. Однако в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь для корреспондентов БЕЛТА было сделано исключение: мы пообщались с династией Казаченко, представители которой отдали службе в ГАИ почти полвека на двоих.

В структуре УВД Могилевской области отец и сын Петр и Сергей Казаченко - известные и уважаемые работники, на которых равняется молодое поколение. Они не раз доказывали это своими профессиональными и личностными качествами. Их главный жизненный принцип, передающийся из поколения в поколение, - быть полезным обществу и относиться к людям по-человечески. Ведь без уважения друг к другу и взаимопомощи пропадешь и в жизни, и на дороге.





"Во все времена работа сотрудника ГАИ была сложной и напряженной, однако через всю службу я несу убежденность, что никогда не стоит поступать сгоряча, - говорит Казаченко-младший. - Не торопись, поговори с человеком, посмотри ему в глаза. Бывают разные люди и разные обстоятельства: некоторых достаточно пожурить и отпустить, а кого-то лучше сразу отрезвить во избежание тяжелых последствий".

Сегодня Сергей Казаченко - подполковник милиции, командир батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома. На службу в органы внутренних дел он пришел по примеру отца, хотя и видел, насколько нелегким и ответственным был его повседневный труд. Однако, как и любой мальчишка, в детстве не думал о препятствиях, а видел лишь возможности. Решающим аргументом в вопросе выбора профессии стала парадно-выходная форма сотрудника ГАИ советского образца и, конечно же, наличие служебного мотоцикла.





"Сотрудника ГАИ можно было сразу отличить по внешнему виду, - отметил он. - В память врезалась длинная отцовская шинель с белоснежной портупеей под погонами, ремень и кобура. В этом обмундировании совмещалась красота и строгость, что притягивало взгляд и восхищало".

Мечтам суждено было сбыться. Однако перед службой в ГАИ пришлось получить бесценный опыт в другом подразделении. В профессиональной копилке Сергея Казаченко шесть лет работы оперуполномоченным отдела уголовного розыска Могилевского РОВД. Этот опыт как нельзя кстати пригодился на службе в ГАИ. Плюс ко всему помогли в работе и несколько высших образований: за плечами подполковника милиции - дипломы инженера-технолога, юриста и идеолога.

"Я хотел служить там, где служил мой отец, и он поддержал меня в этом выборе, - продолжил Сергей Казаченко. - Отец начинал в должности инспектора ДПС, а уходил на пенсию начальником ГАИ Могилевского района. После его ухода в 2000 году я перевелся на должность старшего инженера по организации дорожного движения и уже через несколько лет занял место отца - возглавил это территориальное подразделение".









Работа сотрудника ГАИ сопряжена со множеством трудностей. Это и бессонные ночи, и отсутствие выходных, и редкие часы, проведенные вместе с семьей. Однако самое страшное - то, что ежедневно происходит на дороге по воле случая, неосторожности или неопытности участников движения, по страшному стечению обстоятельств. К этому никогда не будешь готов даже через 5, 10 и 15 лет службы, говорит Сергей Казаченко.









"Любое происшествие, где страдают и гибнут люди, врезается в память на всю жизнь, - продолжил Сергей Казаченко. - Хочешь не хочешь, а такие случаи остаются глубокими зарубками внутри каждого из нас, особенно когда гибнут дети. Изъезженная фраза "Дорога не прощает ошибок" все время доказывает свою правоту. В смертельные дорожно-транспортные происшествия попадают целые семьи, свадебные кортежи, подростки-бесправники…За время работы насмотрелся всякого - было много глупых и неоправданных смертей. Именно поэтому первоочередная задача ГАИ - упредить такие случаи".

Увиденное действует как сдерживающий фактор и не позволяет идти на компромисс с законом и совестью даже вне службы. Дорожная дисциплина у Сергея Казаченко на первом месте, и 10-летний сын Максим знает, что папа не даст порулить даже на сельской дороге. Тем не менее, примеряя отцовскую фуражку и слушая увлекательные дедушкины рассказы о погоне за правонарушителями, мальчик тоже хочет пойти по стопам взрослых.





Родоначальник династии Петр Владимирович уже много лет находится на заслуженном отдыхе, души не чает в своих внуках и старается проводить с ними как можно больше времени. У него их трое - двое от дочери и один от сына. Уже в зрелом возрасте мужчина компенсирует любовью и вниманием то, что в свое время из-за напряженного графика работы недодал детям. И у него это прекрасно получается. Тем более в арсенале у дедушки множество увлекательных и захватывающих, местами детективных историй, накопленных за годы службы. Большинство из них появились во время работы на самой аварийной автотрассе Могилев - Чаусы.

"Было много разных случаев, всего и не припомнишь, - делится Петр Владимирович. - Когда не хватало сотрудников и транспортных средств в районном ОВД, приходилось даже примерять на себя роль милиционера. Однажды ловили мужа, который застрелил жену и скрылся в близлежащем лесу, по горячим следам брали магазинных воришек. Был и такой вызов - в деревне Мосток вокруг магазина уже достаточно продолжительное время кружил трактор Т-150. В кабине никого не было и стояла задача остановить технику. Пришлось быстро сориентироваться и давать указания. В результате на место происшествия был направлен большой трактор, который ковшом поднял задний мост и остановил движение. Если бы этот вариант не сработал, пришлось бы применять табельное оружие и стрелять по двигателю. Уже потом выяснилось, что водитель неуправляемой техники был настолько пьян, что спал на сиденьях и держал ногу на педали автоматической коробки передач".





Петр Казаченко проработал в органах внутренних дел 27 лет. Это опытный и преданный своему делу сотрудник, о котором написано множество статей и даже снят фильм. Коллеги называют его лучшими качествами исполнительность, инициативу, настойчивость в достижении цели и доброжелательное отношение к людям. Все это еще в детстве культивировал в нем отец, участник двух войн - Советско-финляндской и Великой Отечественной. Полученное воспитание развило в мужчине пытливость ума и трудолюбие, что помогло выработать свою методику борьбы с правонарушителями и существенно снизить аварийность на могилевских дорогах. Бывало, за месяц он задерживал столько нетрезвых водителей, сколько сотрудники всего взвода вместе взятые.





"В советские времена на улицах было намного меньше транспорта, но аварийность была высокой, а тяжесть последствий - серьезной, - вспоминает Петр Владимирович. - Вокруг Могилевского района было семь трасс, каждая из них вместе с прилегающей территорией была закреплена лишь за одним инспектором. Мне дали не самый большой участок Могилев - Чаусы - всего 15 км, но самый аварийный. За 5 лет работы дорога стала самой спокойной. Могилевский район - моя малая родина, здесь я знал каждого. Обгоняя по дороге тракториста, на ходу мог определить, в каком он находится состоянии. Отдельное внимание уделял борьбе с мотоциклистами, которые лихачили, ездили пьяными без защиты и номерных знаков. Для этого мы прибегали к помощи профессиональных мотоспортсменов из ДОСААФа. Такие асы могли не только догнать нарушителя, но и остановить - на ходу выхватить ключ зажигания или сорвать провод со свечи. После таких групп захвата дисциплина стала налаживаться".

Несмотря на общий профессиональный путь, у каждого из семьи Казаченко свой карьерный рост, свои награды и достижения, а также свои жизненные перспективы. Одно остается общим и неизменным: для пользы общества они всегда готовы поступиться личным временем и интересами.-0-









Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-