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РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

07.07.2021 17:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Запредельная скорость, опасные рейды, погони по оживленным трассам и даже задержание преступников - это не анонс очередного блокбастера или описание одного съемочного дня из жизни киноактера, а всего лишь привычные будни сотрудников ГАИ. Об их работе не прочитаешь в лаконичной и выверенной сводке дорожно-транспортных происшествий, да и сами герои редко рассказывают, что происходит на дежурствах. Однако в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь для корреспондентов БЕЛТА было сделано исключение: мы пообщались с династией Казаченко, представители которой отдали службе в ГАИ почти полвека на двоих.

В структуре УВД Могилевской области отец и сын Петр и Сергей Казаченко - известные и уважаемые работники, на которых равняется молодое поколение. Они не раз доказывали это своими профессиональными и личностными качествами. Их главный жизненный принцип, передающийся из поколения в поколение, - быть полезным обществу и относиться к людям по-человечески. Ведь без уважения друг к другу и взаимопомощи пропадешь и в жизни, и на дороге.

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

"Во все времена работа сотрудника ГАИ была сложной и напряженной, однако через всю службу я несу убежденность, что никогда не стоит поступать сгоряча, - говорит Казаченко-младший. - Не торопись, поговори с человеком, посмотри ему в глаза. Бывают разные люди и разные обстоятельства: некоторых достаточно пожурить и отпустить, а кого-то лучше сразу отрезвить во избежание тяжелых последствий".

Сегодня Сергей Казаченко - подполковник милиции, командир батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома. На службу в органы внутренних дел он пришел по примеру отца, хотя и видел, насколько нелегким и ответственным был его повседневный труд. Однако, как и любой мальчишка, в детстве не думал о препятствиях, а видел лишь возможности. Решающим аргументом в вопросе выбора профессии стала парадно-выходная форма сотрудника ГАИ советского образца и, конечно же, наличие служебного мотоцикла.

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

"Сотрудника ГАИ можно было сразу отличить по внешнему виду, - отметил он. - В память врезалась длинная отцовская шинель с белоснежной портупеей под погонами, ремень и кобура. В этом обмундировании совмещалась красота и строгость, что притягивало взгляд и восхищало".

Мечтам суждено было сбыться. Однако перед службой в ГАИ пришлось получить бесценный опыт в другом подразделении. В профессиональной копилке Сергея Казаченко шесть лет работы оперуполномоченным отдела уголовного розыска Могилевского РОВД. Этот опыт как нельзя кстати пригодился на службе в ГАИ. Плюс ко всему помогли в работе и несколько высших образований: за плечами подполковника милиции - дипломы инженера-технолога, юриста и идеолога.

"Я хотел служить там, где служил мой отец, и он поддержал меня в этом выборе, - продолжил Сергей Казаченко. - Отец начинал в должности инспектора ДПС, а уходил на пенсию начальником ГАИ Могилевского района. После его ухода в 2000 году я перевелся на должность старшего инженера по организации дорожного движения и уже через несколько лет занял место отца - возглавил это территориальное подразделение".

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней
РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

Работа сотрудника ГАИ сопряжена со множеством трудностей. Это и бессонные ночи, и отсутствие выходных, и редкие часы, проведенные вместе с семьей. Однако самое страшное - то, что ежедневно происходит на дороге по воле случая, неосторожности или неопытности участников движения, по страшному стечению обстоятельств. К этому никогда не будешь готов даже через 5, 10 и 15 лет службы, говорит Сергей Казаченко.

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней
РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

"Любое происшествие, где страдают и гибнут люди, врезается в память на всю жизнь, - продолжил Сергей Казаченко. - Хочешь не хочешь, а такие случаи остаются глубокими зарубками внутри каждого из нас, особенно когда гибнут дети. Изъезженная фраза "Дорога не прощает ошибок" все время доказывает свою правоту. В смертельные дорожно-транспортные происшествия попадают целые семьи, свадебные кортежи, подростки-бесправники…За время работы насмотрелся всякого - было много глупых и неоправданных смертей. Именно поэтому первоочередная задача ГАИ - упредить такие случаи".

Увиденное действует как сдерживающий фактор и не позволяет идти на компромисс с законом и совестью даже вне службы. Дорожная дисциплина у Сергея Казаченко на первом месте, и 10-летний сын Максим знает, что папа не даст порулить даже на сельской дороге. Тем не менее, примеряя отцовскую фуражку и слушая увлекательные дедушкины рассказы о погоне за правонарушителями, мальчик тоже хочет пойти по стопам взрослых.

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

Родоначальник династии Петр Владимирович уже много лет находится на заслуженном отдыхе, души не чает в своих внуках и старается проводить с ними как можно больше времени. У него их трое - двое от дочери и один от сына. Уже в зрелом возрасте мужчина компенсирует любовью и вниманием то, что в свое время из-за напряженного графика работы недодал детям. И у него это прекрасно получается. Тем более в арсенале у дедушки множество увлекательных и захватывающих, местами детективных историй, накопленных за годы службы. Большинство из них появились во время работы на самой аварийной автотрассе Могилев - Чаусы.

"Было много разных случаев, всего и не припомнишь, - делится Петр Владимирович. - Когда не хватало сотрудников и транспортных средств в районном ОВД, приходилось даже примерять на себя роль милиционера. Однажды ловили мужа, который застрелил жену и скрылся в близлежащем лесу, по горячим следам брали магазинных воришек. Был и такой вызов - в деревне Мосток вокруг магазина уже достаточно продолжительное время кружил трактор Т-150. В кабине никого не было и стояла задача остановить технику. Пришлось быстро сориентироваться и давать указания. В результате на место происшествия был направлен большой трактор, который ковшом поднял задний мост и остановил движение. Если бы этот вариант не сработал, пришлось бы применять табельное оружие и стрелять по двигателю. Уже потом выяснилось, что водитель неуправляемой техники был настолько пьян, что спал на сиденьях и держал ногу на педали автоматической коробки передач".

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

Петр Казаченко проработал в органах внутренних дел 27 лет. Это опытный и преданный своему делу сотрудник, о котором написано множество статей и даже снят фильм. Коллеги называют его лучшими качествами исполнительность, инициативу, настойчивость в достижении цели и доброжелательное отношение к людям. Все это еще в детстве культивировал в нем отец, участник двух войн - Советско-финляндской и Великой Отечественной. Полученное воспитание развило в мужчине пытливость ума и трудолюбие, что помогло выработать свою методику борьбы с правонарушителями и существенно снизить аварийность на могилевских дорогах. Бывало, за месяц он задерживал столько нетрезвых водителей, сколько сотрудники всего взвода вместе взятые.

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

"В советские времена на улицах было намного меньше транспорта, но аварийность была высокой, а тяжесть последствий - серьезной, - вспоминает Петр Владимирович. - Вокруг Могилевского района было семь трасс, каждая из них вместе с прилегающей территорией была закреплена лишь за одним инспектором. Мне дали не самый большой участок Могилев - Чаусы - всего 15 км, но самый аварийный. За 5 лет работы дорога стала самой спокойной. Могилевский район - моя малая родина, здесь я знал каждого. Обгоняя по дороге тракториста, на ходу мог определить, в каком он находится состоянии. Отдельное внимание уделял борьбе с мотоциклистами, которые лихачили, ездили пьяными без защиты и номерных знаков. Для этого мы прибегали к помощи профессиональных мотоспортсменов из ДОСААФа. Такие асы могли не только догнать нарушителя, но и остановить - на ходу выхватить ключ зажигания или сорвать провод со свечи. После таких групп захвата дисциплина стала налаживаться".

Несмотря на общий профессиональный путь, у каждого из семьи Казаченко свой карьерный рост, свои награды и достижения, а также свои жизненные перспективы. Одно остается общим и неизменным: для пользы общества они всегда готовы поступиться личным временем и интересами.-0-

РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней
РЕПОРТАЖ: Полвека службы в ГАИ на двоих: как отец и сын выбрали одну профессию и преуспели в ней

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В структуре УВД Могилевской области отец и сын Петр и Сергей Казаченко - известные и уважаемые работники, на которых равняется молодое поколение.
 
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