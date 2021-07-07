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В Витебске завершают реконструкцию городской центральной больницы

07.07.2021 18:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция Витебской городской центральной клинической больницы находится на завершающем этапе. Строители переходят к отделочным работам, а Минздрав готовится к поставке высокотехнологичного оборудования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

"Сегодня строительный объект посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Планируется, что после реконструкции в больнице откроются отделения колопроктологии и хирургии малого таза, хирургии, гастроэнтерологии, кардиологии и другие", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Дмитрий Пиневич осмотрел место для размещения будущего рентген-кабинета. Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий рассказал министру, что уже закуплено современное эндоскопическое и наркозно-дыхательное оборудование. В планах - приобрести лапароскопические стойки.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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"Сегодня строительный объект посетил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Планируется, что после реконструкции в больнице откроются отделения...
 
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