Глава КГК и прокурор Брестской области провели прием граждан в Столинском районе

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять человек обратились к председателю Комитета госконтроля Брестской области Оксане Цылько и прокурору Брестской области Виктору Климову на прием граждан в Столинском районе. Вопросы были разной тематики, сообщили БЕЛТА в КГК.

Жители деревни Оздамичи пожаловались на перебои в подаче электроэнергии. Причина в том, что нагрузка на трансформатор слишком большая: население потребляет больше электроэнергии, чем позволяют технические возможности ЛЭП. Нередко из-за этого ломается дорогостоящая техника в домах сельчан. Оксана Цылько поручила РУП "Брестэнерго" рассмотреть вопрос реконструкции или строительства соответствующих сетей с учетом растущего спроса на электроэнергию жителей Оздамичей.

Заявитель из Речицы обратился с просьбой помочь защитить его приусадебный участок от подтоплений во время сильных дождей.

Житель поселка Овсемирово уже не раз обращался в разные инстанции по поводу пересмотра размера пенсии из-за неверного указания трудового стажа. То, как рассматривались до сих пор все его жалобы, мужчину совсем не устраивает, потому и решил обратиться к прокурору и главе госконтроля региона.

По всем обращениям заявителям даны разъяснения. Вопросы, которые требуют дополнительных мер реагирования, оставлены на контроле в областном КГК.-0-