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Новые весоизмерительные комплексы начали работать в пункте пропуска "Домачево"

07.07.2021 19:15 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Домачево" введены в эксплуатацию новые весоизмерительные комплексы, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Новое оборудование установлено на въезд и выезд из Беларуси. Теперь взвешивание транспортных средств может осуществляться как в ручном режиме сотрудником, так и в автоматическом, с выводом информации на рабочие места работников таможни. Ожидается, что использование комплексов позволит улучшить качество таможенного контроля, сократить время таможенных операций и, как следствие, увеличить пропускную способность пункта пропуска.

С вводом весоизмерительных комплексов в эксплуатацию завершилась реализация проекта "Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска "Домачево" по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Общий бюджет проекта составил 253,9 тыс. евро, в том числе вклад Европейского союза - 228,5 тыс. евро.

"Реализация проекта будет способствовать повышению безопасности белорусско-польской границы, развитию трансграничных связей сопредельных регионов, а также станет основой для дальнейшего сотрудничества между таможенными органами двух стран", - отметили в Брестской таможне.

Пункт пропуска "Домачево" открыт на белорусско-польской границе в 1995 году и временно размещался на территории сопредельного государства. В 2011 году введены в эксплуатацию современные объекты инфраструктуры международного автодорожного пункта пропуска на белорусской стороне. Сейчас проектная пропускная способность погранперехода составляет 2250 автотранспортных средств в сутки, в том числе 2 тыс. легковых автомобилей, 200 грузовых машин и 50 автобусов.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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"Реализация проекта будет способствовать повышению безопасности белорусско-польской границы, развитию трансграничных связей сопредельных регионов, а также...
 
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