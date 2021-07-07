В минском гастродворике появится мини-пляж с речным песком

Источник материала: БелТА

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском гастродворике "Песочница" 8 июля откроется площадка для релакса взрослых и детей с настоящим морским песком, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Локация понравится тем посетителям, кто скучает по пляжам, морскому бризу и отпускному релаксу, а также станет уютным местом в самом центре столицы. Это пожелание всем минчанам проводить больше времени с семьей, всегда помнить о своем здоровье и позволять себе отдых даже тогда, когда до отпуска еще далеко", - отметили организаторы.

Почувствовать себя на настоящем побережье поможет соответствующий антураж: песочница, в которой можно строить замки и "печь" куличи (кстати, формочки и ведерки для шедевров из песка можно взять прямо в песочнице), шезлонги для тех, кто предпочитает пассивный отдых, зонтики, чтобы укрыться от солнца, место для релакса, а также стилизованная фотозона, где можно будет сделать фотографии с почти настоящего пляжа.

В день открытия всех отдыхающих ждут развлечения и угощения, а для самых маленьких подготовили свою пляжную программу.

Как отметила один из организаторов Анастасия Шелест, пляжный дух площадки призван поднять настроение тем, кто в прошлом и этом году не смог в силу разных причин попасть на морские курорты. По задумке авторов, получив частичку такого отдыха в Минске, человек станет немного счастливее и здоровее.

Работать песочница в "Песочнице" будет весь июль.-0-