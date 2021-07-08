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ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье

08.07.2021 06:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале 7 июля традиционно отметили Купалье. Центральной локацией для гуляний стала площадка у шлюза Домбровка. Организатор мероприятия - Гродненский районный культурно-информационный центр.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
 
Теги: Гродно
 
 
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Центральной локацией для гуляний стала площадка у шлюза Домбровка.
 
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