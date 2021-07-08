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ФОТОФАКТ: На Августовском канале отметили Купалье
08.07.2021 06:43 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале 7 июля традиционно отметили Купалье. Центральной локацией для гуляний стала площадка у шлюза Домбровка. Организатор мероприятия - Гродненский районный культурно-информационный центр.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Центральной локацией для гуляний стала площадка у шлюза Домбровка.
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