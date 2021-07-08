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Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках

08.07.2021 07:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске нанесут сегодня на 5 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на ул. Семашко, ул. Неманской, ул. Ротмистрова, ул. Веры Хоружей, ул. Уборевича.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на ул. Семашко, ул. Неманской, ул. Ротмистрова, ул. Веры Хоружей, ул. Уборевича.
 
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