В Сарье Верхнедвинского района у старинного храма встретят День семьи, любви и верности

Источник материала: БелТА

8 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В агрогородке Сарья Верхнедвинского района сегодня традиционно отметят День семьи, любви и верности у церкви Успения Пресвятой Богородицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Верхнедвинском райисполкоме.

По традиции 8 июля, в День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в Беларуси отмечается День семьи, любви и верности. Центром сохранения духовных семейных ценностей в Верхнедвинском районе стал агрогородок Сарья, где ежегодно ко Дню памяти благоверных проходят богослужения в церкви Успения Пресвятой Богородицы и тематические мероприятия. "Традиция отмечать праздник семьи, любви и верности в этот день возродилась в Беларуси еще в начале нынешнего тысячелетия, а на сарьянской земле он стал знаковым. Этот праздник впервые провели здесь в 2010 году, а год спустя у церкви появился памятник святым благоверным князьям - Петру и Февронии Муромским. С тех пор сюда приезжают семьи из различных уголков страны, чтобы помолиться и прикоснуться к скульптуре и мощам святых. В Сарью приезжают как молодые пары, которые только создали семьи, так и супруги, прожившие вместе не один десяток лет. К храму Успения Пресвятой Богородицы совершают паломничество женихи с невестами, которые собираются связать себя узами брака и хотят строить взаимоотношения на высоких духовных принципах. Прикоснуться к статуям святых считается хорошей традицией: покровители семьи и брака помогают создать крепкий союз и сохранить преданность", - отметили в райисполкоме.

Скульптура Петра и Февронии Муромских находится в Сарье не случайно. Исторические документы рассказывают, что любящие супруги жили в XIII веке и еще при жизни стали образцом верности, взаимной любви и семейного счастья. Считается, что они умерли в один день. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу. Храм Успения Пресвятой Богородицы также является символом любви и верности. Он был возведен в середине XIX века на средства шляхтича Игнатия Лопатинского. После смерти супруги Марии горевавший землевладелец пригласил прусского архитектора Густава Шахта, чтобы тот спроектировал храм, в котором воплотились бы красота почившей Марии и глубокое, незыблемое чувство самого шляхтича. И когда в Сарье провели праздник, которому покровительствуют святые супруги Петр и Феврония, здесь решили воздать должное историческому примеру и воздвигнуть рядом с церковью памятник святым. В храме также находится икона с частицами их мощей, подаренная Полоцкой епархией.

В прошлом году из-за пандемии масштабных мероприятий в Сарье не проходило. В этом году здесь соберутся прихожане и священнослужители, а также творческие коллективы. Для безопасности гостей и участников праздника будут предприняты все антиковидные меры: будут доступны дезинфицирующие средства, для нахождения в церкви будет рекомендован масочный режим.

В 8.30 епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий освятит престол в храме и проведет Божественную литургию. Затем после молебна состоится крестный ход, к которому может присоединиться любой желающий. В Сарьянском сельском доме культуры в 12.00 состоится концертная программа "Исцеление любовью". До вечера в учреждении культуры будут работать выставки духовной литературы, художественного творчества, фотовыставки "Храмы Верхнедвинщины", "Верхнедвинску - 635".

Также для желающих побывать на светлом празднике будут организованы дополнительные автобусные рейсы из Верхнедвинска в Сарью в 8.30 и обратно в 13.30.-0-