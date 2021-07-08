Источник материала: БелТА

8 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 открывают в Гомеле, сообщили БЕЛТА в Гомельской центральной городской клинической поликлинике.

С 8 июля в областном центре дополнительно открываются прививочные пункты в торговом центре "Секрет" (ежедневно с 11.00 до 18.00), в гипермаркете "Гиппо" (ул.Косарева, 18, ориентировочный график работы: ежедневно с 14.00 до 19.00), в торговом центре "Карусель" (ежедневно с 10.00 до 19.00).

С 6 июля пункты вакцинации организованы в торговом центре "Мандарин Плаза" (кабинет №120). Здесь прививку можно получить с 10.00 до 19.00 в понедельник - пятницу и до 14.00 в субботу и воскресенье.

В гипермаркете "Евроопт" по ул. Хатаевича, 9 пункт работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Такой же график и у пункта, который находится в магазине "Соседи" по ул. Белого,11.

Поликлиника №7 по ул. Педченко,10 принимает желающих пройти вакцинацию с 8.30 до 17.00 в будние дни, в субботу - до 14.00.

На рынке "Черноморский" привиться предлагают с 11.00 до 17.00 во вторник - пятницу, в медицинском пункте вокзала станции Гомель (железнодорожный вокзал) - ежедневно с 8.00 до 20.00.

В Гомельской центральной городской клинической поликлинике уточнили: обратиться в пункты вакцинации и получить прививку против COVID-19 может каждый гражданин Беларуси. С собой нужно взять лишь паспорт.

"Вакцинация - это надежная защита. Защитите себя и своих близких", - заключили в ГЦГКП.-0-