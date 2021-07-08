Новые тарифы на некоторые виды коммунальных услуг установлены в Минске

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменены тарифы на некоторые коммунальные услуги, а также предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Минжилкомхоза юридическим и физическим лицам. Соответствующее решение Мингорисполкома от 24 июня 2021 года №1895 "О регулировании тарифов на коммунальные услуги" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, фиксированный тариф на услугу по теплоснабжению, которую предприятие "Минсккоммунтеплосеть" оказывает юридическим лицам, а также физическим (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, установлен в размере Br194,1183 за 1 гигакалорию (без налога на добавленную стоимость) при курсе $1 = Br2,5678.

Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах на предоставление услуги по теплоснабжению "Минсккоммунтеплосетью" юридическим лицам установлен в размере 67%.

Также определены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам организациями системы МЖКХ, а также физическим лицам (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения.

Услуги по обращению с ТКО за 1 куб.м обойдутся в Br6,3493 (без налога на добавленную стоимость), с жидкими коммунальными отходами - Br7,9986.-0-