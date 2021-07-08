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Новые тарифы на некоторые виды коммунальных услуг установлены в Минске
08.07.2021 10:07 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменены тарифы на некоторые коммунальные услуги, а также предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, оказываемые организациями системы Минжилкомхоза юридическим и физическим лицам. Соответствующее решение Мингорисполкома от 24 июня 2021 года №1895 "О регулировании тарифов на коммунальные услуги" опубликовано сегодня на
В частности, фиксированный тариф на услугу по теплоснабжению, которую предприятие "Минсккоммунтеплосеть" оказывает юридическим лицам, а также физическим (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения, установлен в размере Br194,1183 за 1 гигакалорию (без налога на добавленную стоимость) при курсе $1 = Br2,5678.
Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах на предоставление услуги по теплоснабжению "Минсккоммунтеплосетью" юридическим лицам установлен в размере 67%.
Также определены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, оказываемые юридическим лицам организациями системы МЖКХ, а также физическим лицам (в том числе ИП), эксплуатирующим нежилые помещения.
Услуги по обращению с ТКО за 1 куб.м обойдутся в Br6,3493 (без налога на добавленную стоимость), с жидкими коммунальными отходами - Br7,9986.-0-
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Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах на предоставление услуги по теплоснабжению "Минсккоммунтеплосетью" юридическим лицам...
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