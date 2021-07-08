РЕПОРТАЖ: Борщ из первых овощей и косички для берез - традиции Дня Петра и Павла в Могилевском районе

Источник материала: БелТА

Суть практически всех народных праздников и традиций, что достались нам от предков, - в обращении к высшим силам с просьбами о благополучии, высоком урожае и здоровых животных на подворье. Залог всего этого - ответственная и тяжелая работа в полях, бережное отношение к друг другу и обязательное соблюдение ряда обычаев. Один из таких - празднование Дня Петра и Павла, который по современному календарю отмечается 12 июля. Корреспонденты БЕЛТА продолжают изучать народные традиции Могилевского района - жители агрогородка Дашковка накануне праздника продемонстрировали достоверную историческую реконструкцию обряда.





"Обо всех традициях и обрядах на День Петра и Павла мы узнавали из первых уст - от жительницы деревни Стайки Анны Иосифовны Яхновец, которой на тот момент было 97 лет. Она уже многого не помнит, но помогла нам не просто воссоздать этот праздник, но и сделать его таким, каким он был у наших предков. Все ее воспоминания мы записали и обработали, чтобы эти ценные знания не пропали, а были переданы следующим поколениям белорусов", - рассказала хормейстер Могилевского районного центра культуры Ирина Яковлева.

Первое правило Дня Петра и Павла - в этот праздник нельзя было работать. Все свои дела нужно было обязательно закончить накануне.

Утро у взрослых женщин в праздничный день начиналось с того, что они водили коров со своих подворьев на вязку, если, конечно, в этом была необходимость. "Для наших предков скот был важной составляющей жизни. От здоровья животных зависело благосостояние людей: наличие на столе молока, масла, мяса, яиц. Магазинов-то не было, каждая семья могла рассчитывать только на себя, - отметила заведующий Дашковским СДК Нина Цвыр. - Потому всем вопросам, связанным с животными, тоже уделялось много внимания. Для плодовитости скотины свои обряды были. Так, например, чтобы будущий теленок появился здоровым, в День Петра и Павла на корову клали мальчишечьи штаны или палку, которую нашли по дороге на случку. В этот день женщины кормили своих коровок желтыми цветами, чтобы молоко было вкусным и жирным".









У молодых и незамужних девушек в этот праздник тоже забот хватало. В нарядных одеждах они должны были "на арэлях гушкацца". И обязательно с распущенными волосами - чтобы высоким рос лен и урожай богатым был.





После этого девушки шли в ближайшую березовую рощу - завивать косы красными лентами молодым деревьям. "Так они определяли, кто скоро замуж выйдет. Березовые косы приходили проверять через три дня - чья расплелась, та еще год незамужней будет", - поделилась заведующий Дашковским СДК.





Среди участниц праздника - Янина Авраменок. Девушка отметила, что заплести такую косу березе - задача не из простых.





Позже девушки отправлялись собирать цветы с 12 полей. "Цветы собирали в небольшие букетики и давали им мужские имена. Перед сном каждая барышня клала такой букет под подушку. Считалось, что в эту ночь с каким именем парень приснится, так и мужа будущего будут звать", - рассказала Нина Цвыр.





"Сейчас для нас многие обряды выглядят как-то наивно. У нас век высоких технологий, машины, мобильная связь и доступ к интернету с огромным количеством информации из любой точки мира. А у наших предков всего этого не было. Не было ежедневных прогнозов погоды, сельскохозяйственных и стиральных машин, микроволновок и холодильников. У них был каждодневный тяжелый и изнурительный труд. Но они доверяли природе и окружающему миру. И это была очень прочная связь, как мне кажется. Ведь мы до сих пор обращаемся к их мудрости: в приметах, традициях и тех же народных песнях", - поделилась своими впечатлениями Яна Авраменок.





У взрослых женщин тоже забот хватало. В обед женщины собирались в доме той хозяйки, которая на вязку свою корову водила. Считалось добрым знаком, если отчество у хозяйки было - Петровна. Но как отметили старожилы, это было вовсе не обязательным условием. Этот обед называли "Первины". Потому что готовили еду из продуктов первого урожая: откапывали молодую картошку, искали морковь, срывали ботву молодой свеклы, собирали молодую крапиву или щавель.





"Из всех этих продуктов готовили борщ. Каждая женщина - свой. Хозяин дома пробовал каждый суп, выбирал вкуснейший. И той хозяйке, чье блюдо было выбрано, давал сыр и масло, чтобы она была богатой", - поделилась заведующий сельским домом культуры.





Хозяйка дома, где все собирались на обед, готовила для гостей "бриксы" - аналог современных сырников. Муку для них делали из недозревшего зерна. Всю эту смесь заливали сметаной и томили 2 часа в печи. "Первую "бриксу" обязательно отдавали корове, чтобы она в будущем не брыкалась и не бодалась", - отметила Нина Цвыр.





После этого выпечкой угощались все, пели шутливые песни, танцевали и играли в разные игры, а хозяин дома хвастался своими вениками, которые навязал для бани, потому что после "Петра и Павла" заниматься этим было нельзя.





"Есть такая присказка: Петрок уже оторвал листок. Считалось, что до Дня Петра и Павла листья на деревьях - молодые и крепкие. Веники из таких не осыпались. А уже после праздника лето как бы поворачивается в сторону осени - листья становятся слабее и не такие прочные. Я всегда соблюдаю эту примету в обычной жизни", - рассказал культорганизатор Дашковского СДК Владимир Судейный. - Для веников обычно брали ветки дуба, березы. Эти деревья известны своими целебными и укрепляющими свойствами. Наши предки хоть и не имели столь хорошо развитой медицины, но они прекрасно это знали - такие сведения передавались из поколения в поколение".





"В свое время я учился в училище культуры, и все эти праздники мы изучали. Стараюсь, конечно, многие обряды и приметы соблюдать в своей обычной жизни. В современном мире многие продолжают прислушиваться к народным приметам, соблюдают определенные традиции. Многие даже не понимают, что это за традиции, но говорят - так принято. Мы вот помогаем вернуть в обыденную жизнь немного позабытый в нашей местности праздник. Ведь это - не просто наше культурное наследие. В этих обрядах, традициях - мудрость белорусского народа, основа его духовной силы. Это прочный фундамент, на котором мы строим свое настоящие и будущее", - поделился Владимир Судейный.





Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-