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ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
08.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области приступили к уборке зерновых колосовых культур. Уборочная страда в регионе началась на неделю позже прошлогоднего. Комбайны традиционно стартовали с полей с озимым ячменем. -0-
Фото Вадима Якубёнка
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Уборочная страда в регионе началась на неделю позже прошлогоднего. Комбайны традиционно стартовали с полей с озимым ячменем.
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