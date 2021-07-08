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ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области

08.07.2021 10:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Брестской области приступили к уборке зерновых колосовых культур. Уборочная страда в регионе началась на неделю позже прошлогоднего. Комбайны традиционно стартовали с полей с озимым ячменем. -0-

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
ФОТОФАКТ: Уборку озимого ячменя ведут в Брестской области
 
Теги: Брест
 
 
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Уборочная страда в регионе началась на неделю позже прошлогоднего. Комбайны традиционно стартовали с полей с озимым ячменем.
 
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