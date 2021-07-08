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Открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля

08.07.2021 11:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Второй открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Ирина Столярова.

В этом году среди участников соревнований будут представители Могилева, Минска, Витебска, Бобруйска, Рогачева, Быхова, Осиповичей. Они посоревнуются в разных номинациях как в командном, так и в личных зачетах. "Участники должны быть не младше 18 лет, каждый обязан иметь медицинскую справку о том, что не имеет противопоказаний к участию в состязаниях, - подчеркнула Ирина Столярова. - Кроме того, мы разделили профессионалов и любителей - это тоже будут разные номинации, которые сделают соревнования честными".

Пройдет спортивное мероприятие на воркаут-площадке гимназии №1.

"Такой чемпионат впервые мы проводили в прошлом году. Для нас стало настоящим открытием, что в Могилеве есть свое воркаут-движение Mogilev Workout Team. Из года в год растет число тех, кто увлекается этим спортивным направлением. Ребята постоянно тренируются, выступают на соревнованиях, общаются, - отметила замначальника. - И наш чемпионат - отличный повод показать свои умения, познакомиться, посмотреть яркие показательные выступления спортсменов. Кроме того, такой формат привлекает молодежь к спорту и здоровому образу жизни, ведь ребята собственным примером показывают, что при наличии желания и площадки на открытом воздухе можно достичь высоких результатов".

Начало соревнований в 11.00.-0-

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Пройдет спортивное мероприятие на воркаут-площадке гимназии №1.
 
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