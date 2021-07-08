Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году запланировано комплексное благоустройство 25 дворов, работы на двух площадках уже завершены. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева на пресс-конференции по теме "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания городов и сел республики", передает корреспондент БЕЛТА.

"Комплексное благоустройство в текущем году запланировано на 25 придомовых территориях - по утвержденной проектно-сметной документации, - сказала Анастасия Воробьева. - На десяти уже ведутся работы, на двух объектах они завершены. Это дворовые территории по ул. Притыцкого, 46 и ул. Киселева, 20".

Проекты благоустройства включают ремонт и замену детского, игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм, ремонт старых и строительство новых инженерных связей, дворовых проездов, озеленение и др.

Всего в этом году уже обновлено асфальтное покрытие во дворах на площади 1,2 тыс. кв.м, 4 тыс. пог.м бортового камня, уложена плитка на 3,9 тыс. кв.м. Отремонтировано, покрашено 23 единицы детского, игрового и спортивного оборудования.

"Кроме того, на этот год запланирован текущий ремонт 723 дворовых территорий", - добавила Анастасия Воробьева.

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