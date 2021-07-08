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ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают на Птичи
08.07.2021 11:43 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода побудила многих вечером выехать на городские водохранилища, где можно не только позагорать и поплавать, но и заняться водными видами спорта, такими как вейкбординг.-0-
Фото Дениса Костюченко
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Теплая погода побудила многих вечером выехать на городские водохранилища, где можно не только позагорать и поплавать, но и заняться водными видами спорта, такими...
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