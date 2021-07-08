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Территориальные войска отрабатывают практические навыки в Борисовском районе

08.07.2021 11:43 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/ Учения по территориальной обороне проходят сегодня в Борисовском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Сбор проходит под руководством председателя Миноблисполкома Александра Турчина. В нем принимают участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов Минской области. "Учения территориальных войск плановые, они проходят ежегодно. В течение дня участники пройдут обучение по формированию и применению подразделений территориальных войск региона. В частности, будут отработаны вопросы поддержания режима военного положения, правила использования военной техники, которая состоит на вооружении территориальных войск. Будут получены практические навыки в действиях с оружием и в стрельбе", - рассказал военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш.

На мероприятии также будут представлены современные образцы оборудования, которое в ближайшее время будет закуплено и поступит на вооружение Минской области. "Территориальные войска - это составляющая часть обороны государства. Мы никому не угрожаем, но мы должны держать вооруженные силы в постоянной готовности, чтобы при необходимости предупредить или отразить агрессию в сторону нашего государства. Свои дом и землю мы никому не отдадим, будем защищать семьи и государство", - отметил военный комиссар региона.

В свою очередь председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев подчеркнул, что представители органов исполнительной власти каждый год участвуют в сборе территориальных войск. По его мнению, такие мероприятия необходимы, чтобы поддерживать высокую боеспособность и постоянную готовность к отражению атаки, уметь защищать население, вверенную руководителям территорию и необходимые для жизнеобеспечения предприятия.

На территориальном сборе участники пройдут обучение на практических и теоретических занятиях. Будут организованы показ учебно-материальной базы, оборудования, возможностей комплексов систем обеспечения жизнедеятельности (КСОЖ-Р, КСОЖ-О) и демонстрация действий группы инженерного заграждения по развертыванию комплекта "Заградитель", пройдут учебные стрельбы из ТТ, АК-74, СВД, ПКМ.

В прошлом году территориальные учения проходили в Клецком районе, в следующем году они будут организованы в Минском районе.-0-

 
 
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Сбор проходит под руководством председателя Миноблисполкома Александра Турчина. В нем принимают участие председатели райисполкомов, представители военных...
 
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