Более 50 предприятий предложили брестчанам работу на межотраслевой ярмарке вакансий

Источник материала: БелТА

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня провели межотраслевую ярмарку вакансий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не первый год апробируем такой формат, и с каждым годом все больше участников на ярмарке. Заявились даже минские предприятия. В Бресте сейчас насчитывается 2,3 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 5-6 предложений на рынке труда. Важно, чтобы человек подобрал работу под себя, поэтому такая практика поиска оправдывается и мы ее будем продолжать", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он добавил, что в экономике заняты более половины жителей областного центра.

К ярмарке вакансий присоединились 51 предприятие и организация государственной и частной форм собственности. Большинство из них работают в сферах торговли, промышленности, транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. "Заинтересованность предприятий очень высока. Вплоть до конца вчерашнего рабочего дня звонили и просили включить в список участников. Востребованы врачи, медсестры и санитарки, продавцы, контролеры-кассиры, повара и кондитеры. Пик спроса сейчас на водителей. Например, Брестский общественный транспорт принял решение обучать людей с последующим трудоустройством", - рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Специалист перечислила профессии, по которым сложнее найти работу. Единичные вакансии открываются для экономистов, юристов, менеджеров, маркетологов. "Сохраняется спрос на квалифицированную рабочую силу. Наметилась тенденция, что люди с высшим образованием переквалифицируются на рабочие профессии, так как это более востребовано", - отметила Инна Новожилова. На переобучение безработных может направить служба занятости под заказ нанимателей. Например, сейчас набирают группы для обучения слесарей механосборочных работ, изолировщиков. Предприятия тоже обучают кадры с присвоением квалификации.

На ярмарке вакансий соискатели помимо прочего могли получить консультации специалистов службы занятости и налоговой инспекции. В частности, можно было узнать нюансы организации собственного дела. К слову, в Бресте с начала года субсидии на открытие своего дела получили 22 человека.-0-