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Спасли от неверного шага - в общежитии Минска мужчина пытался выпрыгнуть из окна

08.07.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В общежитии Минска вахтер нажала тревожную кнопку после того, как очевидцы рассказали о человеке, который пытается выпрыгнуть из окна 8 этажа. 

Чтобы мужчина не повторил ошибки, правоохранители надели на него наручники. 38-летний фигурант состоит на учете в наркологическом диспансере. Причины попытки суицида пояснить не смог. 

 

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Теги: Минск
 
 
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В общежитии Минска вахтер нажала тревожную кнопку после того, как очевидцы рассказали о человеке, который пытается выпрыгнуть из окна 8 этажа.  Чтобы мужчина не...
 
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