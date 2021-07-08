Спасли от неверного шага - в общежитии Минска мужчина пытался выпрыгнуть из окна

Источник материала: БT

В общежитии Минска вахтер нажала тревожную кнопку после того, как очевидцы рассказали о человеке, который пытается выпрыгнуть из окна 8 этажа.

Чтобы мужчина не повторил ошибки, правоохранители надели на него наручники. 38-летний фигурант состоит на учете в наркологическом диспансере. Причины попытки суицида пояснить не смог.





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