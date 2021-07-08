В Минске мужчина отказался показать документы и напал на сотрудника милиции

Источник материала: БT

Отказался показать документы и напал на сотрудника милиции. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Рано утром участковый инспектор пришел в квартиру, где проживали дебоширы, чтобы разобраться в обстоятельствах пьяной драки, которая случилась накануне. Сперва дверь квартиры никто не открывал, а после милиционер увидел выходящего мужчину. На требование показать документы неизвестный попытался убежать, а при попытке задержания избил милиционера и скрылся. Вскоре нападавший был задержан. За насилие в отношении милиционера 30-летнему нападавшему грозит до 6 лет лишения свободы.





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