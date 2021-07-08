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В Минске мужчина отказался показать документы и напал на сотрудника милиции
08.07.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Отказался показать документы и напал на сотрудника милиции. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Рано утром участковый инспектор пришел в квартиру, где проживали дебоширы, чтобы разобраться в обстоятельствах пьяной драки, которая случилась накануне. Сперва дверь квартиры никто не открывал, а после милиционер увидел выходящего мужчину. На требование показать документы неизвестный попытался убежать, а при попытке задержания избил милиционера и скрылся. Вскоре нападавший был задержан. За насилие в отношении милиционера 30-летнему нападавшему грозит до 6 лет лишения свободы.
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Отказался показать документы и напал на сотрудника милиции. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Рано утром участковый инспектор...
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