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В Минске мужчина отказался показать документы и напал на сотрудника милиции

08.07.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Отказался показать документы и напал на сотрудника милиции. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Рано утром участковый инспектор пришел в квартиру, где проживали дебоширы, чтобы разобраться в обстоятельствах  пьяной драки, которая случилась накануне. Сперва дверь квартиры никто не открывал, а после милиционер увидел выходящего мужчину. На требование показать документы неизвестный попытался убежать, а при попытке задержания избил милиционера и скрылся. Вскоре нападавший был задержан.  За насилие в отношении милиционера 30-летнему нападавшему грозит до 6 лет лишения свободы. 


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Теги: Минск
 
 
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Отказался показать документы и напал на сотрудника милиции. В Минске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Рано утром участковый инспектор...
 
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