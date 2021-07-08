Объем ремонта асфальта на дорогах Минской области в этом году уже превысил показатель всего 2020-го

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала этого года в Минской области отремонтировано почти в полтора раза больше улиц и дорог с асфальтным покрытием, чем за весь 2020 год. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по теме "Комплексное благоустройство и формирование современной среды обитания городов и сел республики" первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего на обслуживании предприятий ЖКХ Минской области находится без малого 12 тыс. км дорог и почти 3 млн кв.м пешеходных связей. За истекший период 2021 года уже выполнены работы на площади 46 тыс. кв.м (уже в полтора раз больше, чем за весь 2020 год). И это только на дорогах, которые имеют асфальтное покрытие. Кроме того, 4 тыс. км улиц с гравийным покрытием прогрейдировано после зимы", - привел цифры Артем Лобко.

Много внимания, по его словам, уделяется созданию безбарьерной среды. В прошлом году из почти 3 тыс. пешеходных переходов половина адаптирована для использования людьми с инвалидностью, маломобильными. На 606 тротуарах, 237 остановочных пунктах появились элементы безбарьерной среды.

Также Артем Лобко рассказал о ходе благоустройства придомовых территорий. План капитального ремонта на 2020 год включал 118 дворовых территорий, по факту работы были выполнены почти на 500. В этом году в плане 868 объектов, но по итогу цифра будет больше, полагает специалист. При этом граждане тоже включаются в эту работу, например, в прошлом году две детские площадки в Смолевичском районе обустроены с привлечением средств граждан.

"Работа по благоустройству придомовых территорий ведется в том числе и с привлечением спонсорской помощи. В 2020 году в Борисовском, Минском, Слуцком и Вилейском районах было установлено в общей сложности 18 детских игровых площадок за счет средств юридических лиц", - отметил он.

Кроме того, ведутся работы и по озеленению: в 2020 году на территории области высажено около 73 тыс. деревьев и 80 тыс. кустарников. Были благоустроены более 130 парков и скверов столичного региона. К лету оборудованы площадки возле водоемов - с организацией детских, игровых площадок, установкой туалетов, контейнеров для мусора.-0-