В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтом на пересечении улиц Радиальной и Переходной в Минске до 18.00 не будет работать светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

До 16.00 отключены светофоры в районе улицы Корженевского, 39. До 15.30 - на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-