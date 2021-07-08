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В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры
08.07.2021 15:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтом на пересечении улиц Радиальной и Переходной в Минске до 18.00 не будет работать светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
До 16.00 отключены светофоры в районе улицы Корженевского, 39. До 15.30 - на перекрестке проспекта Пушкина с улицей Ольшевского.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
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