Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть - Головченко

Источник материала: БелТА

8 июля, Орша /Корр. БЕЛТА/. Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть, заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко перед выездным заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно проекту, Оршанскому району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые призваны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. "Сегодня предстоит комплексно рассмотреть, как сработала схема, как возможностями воспользовались на местах. Определенные результаты есть: 163 мероприятия реализованы за половину срока. На их финансирование направлено Br1,4 млрд - 80% от плана на 2018-2020 годы", - сказал глава правительства.

Роман Головченко отметил, что не все проекты реализуются срок. На это влияют объективные и субъективные причины. "Эффект от реализации программы развития, безусловно, есть. 82% из тех мероприятий, которые должны были быть выполнены за истекшие два года, осуществлены. По оставшимся 18% есть отставания, в основном в секторе промышленного комплекса и сельского хозяйства, - сказал он. - Мы обсудим каждый проект, чтобы найти проблемы и решить их".

/Будет дополнено/.-0-