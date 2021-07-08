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ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района

08.07.2021 15:17 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Щучин /Корр. БЕЛТА/. 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой в год выращивает СООО "Клубника Плантс" Щучинского района. Под ягодники отведено 12 га, под питомник - от 14 до 20 га. Кроме того, предприятие занимается зерновыми культурами.

Рынки сбыта предприятия - Беларусь и Российская Федерация. В 2021 году оно стало сотрудничать с Казахстаном. Экспорт в целом превышает $1,9 млн.

По инвестиционному договору возведено хозяйственное здание со встроенными холодильными установками для хранения рассады. Теперь "Клубника Плантс" - единственное предприятие в Беларуси с отработанной технологией промышленного производства рассады клубники фриго (охлажденные растения с открытой корневой системой).-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
Поле клубники в Щучинском районе
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района
Полевод Тамара Чубик собирает клубнику

 
 
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Рынки сбыта предприятия - Беларусь и Российская Федерация. В 2021 году оно стало сотрудничать с Казахстаном. Экспорт в целом превышает $1,9 млн.
 
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