ФОТОФАКТ: 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой выращивает в год предприятие Щучинского района

Источник материала: БелТА

8 июля, Щучин /Корр. БЕЛТА/. 350 т ягод и 15 млн саженцев земляники садовой в год выращивает СООО "Клубника Плантс" Щучинского района. Под ягодники отведено 12 га, под питомник - от 14 до 20 га. Кроме того, предприятие занимается зерновыми культурами.

Рынки сбыта предприятия - Беларусь и Российская Федерация. В 2021 году оно стало сотрудничать с Казахстаном. Экспорт в целом превышает $1,9 млн.

По инвестиционному договору возведено хозяйственное здание со встроенными холодильными установками для хранения рассады. Теперь "Клубника Плантс" - единственное предприятие в Беларуси с отработанной технологией промышленного производства рассады клубники фриго (охлажденные растения с открытой корневой системой).-0-

Фото Леонида Щеглова





















Поле клубники в Щучинском районе









Полевод Тамара Чубик собирает клубнику