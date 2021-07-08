Источник материала: БелТА

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кулинарный фестиваль "Мотальскія прысмакі" в одноименном агрогородке в Ивановском районе проведут 7-8 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры райисполкома Валентина Бородинчик.

"Программа фестиваля еще будет корректироваться, но основная концепция уже выработана. Не будем уходить от главной темы. Под "Мотальскімі прысмакамі" прежде всего подразумевается уникальность этого края с богатством ремесел, традиций и обрядов и, конечно же, народной кухни", - подчеркнула Валентина Бородинчик.

Прежде чем попасть на фестиваль, гостям придется пройти мотольскую "таможню" и получить приглашение у гостеприимных хозяев праздника. Агрогородок условно разделят на кварталы. Одним из самых притягательных станет тот, где жительницы Мотольского сельсовета и других уголков Ивановского района будут угощать разными лакомствами. Ближе к площади обустроят квартал с продукцией Мотоля, который славится своими колбасами, рыбой, сырами, выпечкой. Организаторы пригласят и производителей из других регионов. Соседствовать с ними будут медовый и ремесленный кварталы. Завлекать публику юмором и песнями будут на площадке "Куфэрак весялосці". Отдельно расположится детский городок. Выделят место и для палаточного лагеря.

Во время фестиваля откроют сквер скульптур, навеянных сюжетами "Мотальскіх прысмакаў". Например, мастера вырезали из дерева Бону Сфорцу, мотолянку в кожухе, колбасника, свата с караваем. А в одном из кафе планируется организовать "Академию профессионалов", где повара и официанты проведут мастер-классы по приготовлению и подаче блюд.

"Планируем присвоить титул почетных земляков известным выходцам из Мотоля. Площадь хотим обустроить под вечерний карнавал. Будем много интересного. Мы очень стараемся и очень надеемся, что и в этот раз получится порадовать и удивить гостей", - сказала Валентина Бородинчик.-0-