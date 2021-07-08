Источник материала: БелТА

Теплая погода, чистый сосновый лес и живописный водоем - эту благодать можно встретить практически в каждом летнем оздоровительном лагере. Однако не везде для детей оборудован настоящий спортивный зал под открытым небом с рингом, боксерскими грушами и другим спецоборудованием. Такой уникальный спортивно-оздоровительный лагерь под названием "Маленький Таиланд" отделения таиландского бокса областной СДЮШОР профсоюзов "Спартак-35" работает в Быховском районе Могилевской области. Корреспонденты БЕЛТА узнали, как обустроена повседневная жизнь юных чемпионов.





Учебно-тренировочные базы разместились в одном из самых красивых уголков региона - в деревне Чечевичи на берегу Чигиринского водохранилища. На протяжении двух девятидневных смен с круглосуточным пребыванием здесь будут жить и тренироваться около 60 подростков-спортсменов, в том числе 7 девочек. Первая смена укомплектована из ребят младшего возраста - преимущественно 10-13 лет, на вторую приедут спортсмены постарше - 14-17 лет. Они будут оттачивать свои физические умения и навыки под руководством своих же тренеров, однако в другой, более свободной и непринужденной обстановке.





"Для детей такой лагерь - отличная возможность познакомиться поближе, пожить на свежем воздухе вдали от телевизора и интернета, проявить самостоятельность и, что немаловажно для каждого спортсмена, продолжить тренировки, - рассказал старший тренер отделения таиландского бокса СДЮШОР профсоюзов "Спартак-35" Дмитрий Мельников. - В этом году лагерь празднует юбилейный, 15-й сезон. Здесь соберутся юные спортсмены со всех уголков Беларуси, приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Нижнего Новгорода. Летом у нас тренируются мастера спорта и чемпионы мира - и это, конечно же, уровень. База, которая закладывается тренировками в лагере за месяц, работает на спортсмена весь последующий год. Благодаря таким интенсивам на природе удалось вырастить не одного чемпиона".













На берегу Чигиринского водохранилища дети не только упражняются в скорости, ловкости и выносливости, но и учатся быть собранными и ответственными. В каждом отряде есть вожатый из числа старших ребят, который следит за порядком и чистотой. Дети вместе помогают по кухне, моют посуду, убирают территорию, заготавливают дрова для костра, ремонтируют спортинвентарь.





Преподавателями в лагере работают и тренируются опытные и титулованные спортсмены. Это дает детям возможность познакомиться с заслуженными мастерами спорта и перенять их опыт. Например, в эту смену подростки находятся под присмотром победителя и призера многих республиканских и международных соревнований по кикбоксингу и таиландскому боксу, чемпионки Европы и неоднократной обладательницы Кубка мира Людмилы Числовой. В свое время спортсменка не пропускала практически ни одной смены в спортивном лагере, теперь сама воспитывает будущих чемпионов.





"Для ребят я и тренер, и старший товарищ: могу пожурить, выслушать, дать дельный совет, - говорит Людмила. - Конечно же, девочек-спортсменок я чувствую больше, ведь сама через это проходила, но на тренировках для меня все равны. В свое время ко мне тоже не было особого отношения: в первую очередь я не девочка, а боец. Мы наравне с мальчишками бегаем, отжимаемся, качаем пресс, нас также сильно бьют на ринге. Отмечу только, что девочки - это другая психология боя. Наверное, мы злее и эмоциональнее. Пропустишь удар - сразу отключаются мозги. Больно, обидно, по щекам текут слезы, но ты все равно бьешь соперницу без остановки и напролом идешь к своей цели".





За годы существования лагеря быт воспитанников и преподавательского коллектива удалось наладить на отлично. Дети живут в десяти небольших деревянных домиках, рассчитанных на двух-трех человек. На территории есть полноценная кухня с холодильниками и морозильниками, установлены четыре умывальника, оборудованы три душевые кабины и столько же туалетов - отдельно для девочек и мальчиков.





Примерно за неделю до открытия преподаватели привозят и устанавливают на природе полноценный спортивный зал со всем необходимым для тренировок оборудованием и инвентарем. Штанги, гантели, брусья, шведская стенка, большие и малые лапы для тайского бокса, канаты, резины, дубины, покрышки - это лишь неполный список того, что появляется в лесу с приездом спортсменов. Только для транспортировки велосипедов заказывают отдельный грузовик. К слову, велопрогулки стали неотъемлемой частью пребывания в лагере. Для этого преподаватели разработали несколько авторских веломаршрутов по прилегающей территории. Ребятам помладше предложат "Круиз по Чигиринской ривьере", а старших удивят скоростным и динамичным экстрим-маршрутом.













Центральной площадкой в лагере традиционно становится настоящий ринг с натянутым над ним тентом. Днем эта площадка используется для спортивных занятий, а вечером превращается в сцену.

Распорядок дня у детей четкий и насыщенный. В первой половине дня - подъем, построение, утренняя зарядка, купание, прием пищи и работа по лагерю. В 13.00 начинается тренировка на общую физическую подготовку: кроссы, упражнения на снарядах, работа с отягощениями. После очередного купания и обеда наступает тихий час - дети отдыхают и готовятся к вечерней конкурсной программе, репетируют номера и делают из подручных средств костюмы. До начала творческой программы ребят ждет самая главная тренировка, на которой, как правило, они работают в парах. К повышенным нагрузкам детям не привыкать. Шутка ли, только за день юные спортсмены пробегают от 10 до 15 км! Тем не менее нагрузки контролируются в зависимости от степени подготовки и самочувствия подростка.













По словам Дмитрия Мельникова, важно, чтобы физическая активность чередовалась с умственной, поэтому каждый вечер педагоги придумывают для ребят что-то новое - творческие, музыкальные, интеллектуальные и даже театральные программы. Ребята участвуют в конкурсах строевой песни, викторинах на тему Великой Отечественной войны, истории белорусского спорта и других. Большинство мероприятий посвящены 80-летию обороны города Могилева и проходят под общим названием "Днепровский рубеж".









"Из года в год с большим нетерпением дети ждут конкурс традиционного церемониального танца рам муай, который тайские воины исполняют перед поединком, - рассказывает тренер-преподаватель. - В Таиланде такие танцы есть у каждого клуба, и это не просто набор красивых движений, а сочетание специальной физической разминки и психологического настроя на бой".





Несмотря на то, что жизнь лагеря расписана по часам, его воспитанники могут спокойно посидеть у костра, поиграть на гитаре, провести футбольный или волейбольный матч, словом, юношеской романтики и разумной свободы им хватает. Знакомлюсь с 10-летним могилевчанином Романом Кулиненко, который расположился возле очага и задумчиво перебирает струны гитары. Оказалось, парень талантлив во всем - и в спорте, и в музыке.





"У меня первый юношеский разряд по тайскому боксу, - говорит подросток. - В спорте я не новичок, но до сих пор стараюсь брать все по максимуму и тренироваться наравне со старшими ребятами. Моя цель - стать как минимум двукратным чемпионом мира по тайскому боксу и выиграть какой-нибудь крупный международный турнир. О своих достижениях и победах я рассказываю в личном блоге в одной из социальных сетей, который насчитывает более 500 подписчиков. Выкладываю фото, рисунки, песни. Гитару держу в руках с восьми лет, в этом же возрасте написал свою первую композицию. Читаю рэп об обычной жизни современной молодежи".





Еще один воспитанник лагеря - Владимир Семенов, в свои 13 лет он уже мастер спорта и самый молодой чемпион мира по таиландскому боксу в Могилеве. Звание чемпиона получил в 2019 году. По его словам, чтобы прийти к победе, нужны сила духа и целенаправленная работа над собой.

Возможностью провести летнее время с друзьями на свежем воздухе воспользовалась и трехкратная чемпионка Беларуси, серебряный призер международных соревнований по тайскому боксу из Малориты Брестской области 13-летняя Дана Ковалева. "В этом месте царит особая атмосфера, не похожая ни на один другой детский лагерь, - с восторгом рассказывает девочка. - Верно говорят, что все зависит от окружающих тебя людей, а здесь я всегда нахожу помощь и поддержку. Мы одна большая и дружная спортивная семья".













Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

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