Количество налоговых проверок в Витебской области за шесть лет сократилось в 20 раз

Источник материала: БелТА

8 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Количество проводимых налоговыми инспекциями Витебской области ежегодно плановых проверок за шесть лет сократилось в 20 раз, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Витебской области Валерий Лобацевич.

Одновременно с количественным снижением почти в 8 раз выросла эффективность проверочных мероприятий. По итогам 2020 года в среднем по результатам одной проверки доначислено в бюджет более Br200 тыс. налоговых платежей.

В последние годы в контрольной деятельности акцент смещен на предупреждение правонарушений, а одним из основных профилактических инструментов остается камеральный контроль. По результатам камеральных проверок в текущем году плательщикам направлено 1,5 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств. В добровольном порядке они доплатили в бюджет Br12 млн. Кроме того, подлежащий возврату из бюджета НДС уменьшен более чем на Br17 млн.

На особом контроле в инспекциях находится вопрос исполнения налогоплательщиками обязательств по исчислению, удержанию и перечислению сумм подоходного налога с выплаченных доходов. После камеральной проверки и получения уведомления 59 плательщиков добровольно доплатили подоходный налог на сумму Br483 тыс.

Работа налоговых органов направлена на мотивацию налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств. И в этом аспекте в Витебской области удается сохранять положительную динамику: сегодня в добровольном порядке поступает около 99% платежей, в 2020 году этот показатель составлял 98%.

Благодаря цифровой трансформации, внедрению информационно-аналитических систем налоговые инспекции Витебской области администрируют более 40 тыс. субъектов хозяйствования, ежегодно обрабатывают около 12 млн счетов-фактур, отслеживают объекты трансфертного ценообразования, анализируют данные о 460 тыс. физлицах. Электронное взаимодействие с налоговыми органами осуществляют свыше 30 тыс. субъектов хозяйствования и более 100 тыс. граждан. Наряду с электронными сервисами для налогоплательщиков развиваются и офлайновые модели взаимодействия с налоговой службой. За 4 года в Витебской области открылись семь центров обслуживания плательщиков, которые работают по экстерриториальному принципу. С начала 2021 года в центры за помощью обратились более 40 тыс. клиентов.

Налогоплательщики позитивно оценивают трансформацию ведомства. Как свидетельствуют результаты проводимых социологических исследований, если в 2016 году удовлетворенность качеством работы инспекций Витебской области составляла 67,2%, то по итогам 2020-го год этот показатель достиг 85,3% (в среднем по стране - 80%).-0-