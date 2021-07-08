Витебские налоговики готовят издание о руководителях службы с середины XIX века

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8 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Витебской области готовит к печати корпоративное издание о руководителях службы начиная с середины XIX века, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник областной налоговой инспекции Валерий Лобацевич.

Буклет с рабочим названием "История налоговой службы Витебской области. Персоналии" призван способствовать укреплению корпоративной культуры организации, служить наглядным примером сохранения преемственности традиций, особенно для молодых сотрудников, которым определять будущее ведомства и решать задачи на следующем этапе его развития, отметил Валерий Лобацевич.

В издании будет представлена информация о людях, возглавлявших податные присутствия, Казенную палату (учреждения, ставшие прообразом налоговых органов), руководителей инспекций на современном этапе. При сборе и систематизации информации сотрудники изучили подлинные архивные документы XIX - начала XX веков, добывали сведения из публикаций советских авторов, знакомились с историческими материалами, предоставленными государственным архивом Витебской области и областной библиотекой им.В.И. Ленина. Много документов удалось найти в фондах Национальной библиотеки Беларуси.

Проект задумывался в качестве продолжения корпоративного издания "Между прошлым и будущим: история налоговой службы Витебской области", вышедшего в 2020 году к 30-летию образования ведомства. В его основу легли историко-архивные исследования работников инспекций Витебской области, начиная с истории Витебской губернии и системы госучреждений конца XVIII века, когда функции сбора податей и взимания недоимок возлагались на камерную экспедицию при губернаторе, позже преобразованную в казенную палату. Белорусская казенная палата начала деятельность в Витебске с мая 1797 года в составе 4 экспедиций: казенных имений; по делам ревизским, соляным и винным; счетной; губернского казначейства.

Более подробные сведения по учреждениям Витебской губернии, в том числе осуществлявшим сбор податей, появились только в 1860-х годах, когда Витебский губернский статистический комитет начал издавать "Памятные книжки Витебской губернии". Кроме того, в издаваемом ежегодном справочнике "Адрес-календарь" отражались изменения в составе чиновников того или иного ведомства, что также помогло почерпнуть сведения о структуре налоговой службы того времени.-0-