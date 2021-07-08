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ФОТОФАКТ: В Петриковском районе идет приемка от населения свежей черники
08.07.2021 19:51 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. До 500 кг свежей черники ежедневно принимает от населения каждый приемщик в Петриковском районе. А всего по району принимают ягоды около десятка приемщиков. Для сборщиков черники это хорошая возможность пополнить семейный бюджет.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Для сборщиков черники это хорошая возможность пополнить семейный бюджет.
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