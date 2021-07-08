ФОТОФАКТ: В Петриковском районе идет приемка от населения свежей черники

Источник материала: БелТА

8 июля, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. До 500 кг свежей черники ежедневно принимает от населения каждый приемщик в Петриковском районе. А всего по району принимают ягоды около десятка приемщиков. Для сборщиков черники это хорошая возможность пополнить семейный бюджет.-0-

Фото Сергея Холодилина























