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ФОТОФАКТ: Уборка озимого ячменя в Гродненской области
08.07.2021 23:01 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одними из первых в Гродненском районе к уборке озимого ячменя приступили механизаторы коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Гродненская птицефабрика". Средня урожайность первого дня уборки составила 67 ц/га.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Одними из первых в Гродненском районе к уборке озимого ячменя приступили механизаторы коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного...
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